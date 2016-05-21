В Афганистане террорист-смертник атаковал колонну американских военных

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Террорист-смертник совершил нападение на колонну американских военных в уезде Баграм в центральной части Афганистана, где расположена авиабаза ВВС США, сообщает Report со ссылкой на Khaama Press.

По сообщениям очевидцев, смертник врезался в армейскую колонну ВС США на автомобиле, начиненном взрывчаткой.

Исламистская группировка "Талибан" взяла ответственность за нападение и сообщила о многочисленных жертвах теракта. Однако власти пока не подтвердили информацию о теракте.