 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Афганистане террорист-смертник атаковал колонну американских военных

    Смертник врезался в армейскую колонну ВС США на автомобиле, начиненном взрывчаткой

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/  Террорист-смертник совершил нападение на колонну американских военных в уезде Баграм в центральной части Афганистана, где расположена авиабаза ВВС США, сообщает Report со ссылкой на  Khaama Press.

    По сообщениям очевидцев, смертник врезался в армейскую колонну ВС США на автомобиле, начиненном взрывчаткой.

    Исламистская группировка "Талибан" взяла ответственность за нападение и сообщила о многочисленных жертвах теракта. Однако власти пока не подтвердили информацию о теракте.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi