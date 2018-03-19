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    В Афганистане талибы убили 5 человек

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ На северо-западе от Кабула в результате нападения талибов погибли 5 полицейских.

    Как передает Report, об этом сообщает AP. 

    По данным полиции, перестрелка между правоохранителями и талибами длилась более 2 часов.

    Между тем, в западной провинции Гор, придорожная бомба убила молодого пастуха и ранила еще пятерых.

    В восточной провинции Хост представитель полиции сообщил, что придорожная бомба убила двух детей и ранила еще девять человек.
    Талибы активизировали атаки по всему Афганистану, после того, как США и НАТО официально завершили свою боевую миссию в конце 2014 года.

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