В Афганистане талибы убили 5 человек

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ На северо-западе от Кабула в результате нападения талибов погибли 5 полицейских.
Как передает Report, об этом сообщает AP.
По данным полиции, перестрелка между правоохранителями и талибами длилась более 2 часов.
Между тем, в западной провинции Гор, придорожная бомба убила молодого пастуха и ранила еще пятерых.
В восточной провинции Хост представитель полиции сообщил, что придорожная бомба убила двух детей и ранила еще девять человек.
Талибы активизировали атаки по всему Афганистану, после того, как США и НАТО официально завершили свою боевую миссию в конце 2014 года.
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