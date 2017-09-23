В Афганистане талибы атаковали КПП, погибли пять полицейских

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Боевики радикальной группировки "Талибан" напали на КПП в афганской провинции Газни в центральной части страны, пять полицейскийх погибли, восемь получили ранения, сообщает Report со ссылкой на местное агентство Пажвак.

Представитель губернатора провинции Мохаммад Ариф Нури заявил, нападение произошло в районе Багх-и-Аттар. По его словам, прибывшие на место дополнительные силы правоохранительных органов отразили атаку. Боевики также понесли потери, однако точных данных о ликвидированных талибах нет, добавил Нури.