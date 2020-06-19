​В Афганистане талибы убили семь военных

Семь военнослужащих Афганистана погибли, еще один получил ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на северо-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал Tolo News.

По данным источника в силах безопасности, атака произошла в ночь на пятницу в округе Имам Сахиб в северной части провинции. Боевики напали на контрольно-пропускной пункт военнослужащих.

По словам источника, талибы "также понесли потери" в результате столкновения. Однако точное число пострадавших не указывается.