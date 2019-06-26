В Афганистане талибы атаковали полицейских, погибли восемь сотрудников

По меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности погибли и еще 16 пострадали в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Герат на западе Афганистана, сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

Согласно данным полиции, нападение произошло накануне вечером, когда талибы атаковали районный центр.

В полиции уточнили, что боевики "Талибана" совершили скоординированное нападение на центр района Голран в провинции Герат вечером, в результате чего восемь сотрудников службы безопасности были убиты, а 16 других, включая начальника районной полиции, ранены.

Столкновения продолжились до утра, захватить центр талибам не удалось.