В Афганистане стартовали парламентские выборы

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Афганистане стартовали выборы в нижнюю палаты парламента страны.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

В текущем году за депутатские мандаты в Волуси Джирге будут бороться свыше 2,5 тысячи кандидатов, из которых менее 10% (205 кандидатов) представляют 26 политических партий, все прочие зарегистрированы как независимые. Голосование пройдет в 32 из 34 провинций Афганистана — исключение составят провинции Газни (там оно намечено на весну 2019 года) и Кандагар (состоится на неделю позже в свете нападения талибов на офис губернатора).