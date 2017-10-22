В Афганистане США ликвидировали 40 боевиков при авиаударе по лагерю ИГ

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ ВВС США нанесли авиаудар по тренировочному лагерю террористической группировки ИГ, ликвидированы не менее 40 боевиков.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Khaama Press.

Операция прошла на востоке страны, в провинции Нангархар. При ударе также были уничтожены запасы оружия террористов и взрывные устройства, заявили чиновники из местных органов безопасности.

По данным властей, в лагере проходили подготовку боевики-смертники.