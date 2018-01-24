В Афганистане совершено нападение на офис организации Save the Children: погибли 3, ранены 24 человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В результате вооруженного нападения на офис международной организации защиты прав детей Save the Children в афганском городе Джелалабад, погибли 3, ранены 24 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщил пресс-секретарь ИВ провинции Нангархар Атауллах Хогъяни.

По его словам, утром 24 января один из четырех террористов взорвал взрывное устройство во дворе офиса, а трое остальных вошли в помещение и отрыли огонь: "Двое из них уничтожены".

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГ.

***10:31

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек пострадали в результате нападения вооруженных людей на офис международной организации Save the Children, занимающейся защитой прав детей по всему миру, в городе Джелалабад в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом передает телеканал Tolo News со ссылкой на медиков.

Сегодня утром террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у ворот здания, после чего на территорию проникла группа вооруженных людей.

По словам губернатора провинции Нангархар, столкновения вооруженных лиц с сотрудниками правопорядка продолжаются.

Как отмечает телеканал, недалеко от офиса правозащитников находится школа.

Сообщается, что на место прибыли сотрудники спецслужб.