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    В Афганистане совершено нападение на кампус местной администрации, ранен генерал

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ На кампус местной администрации провинции Гандахар на юге Афганистана совершено вооруженное нападение. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в результате инцидента были ранены генерал армии Абдул Раззад, начальник полиции региона и двое американских военнослужащих. 

    Отмечается, что в момент вооруженного нападения высокопоставленный американский генерал Скотт Миллер проводил в кампусе собрание. 

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