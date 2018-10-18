В Афганистане совершено нападение на кампус местной администрации, ранен генерал

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ На кампус местной администрации провинции Гандахар на юге Афганистана совершено вооруженное нападение.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в результате инцидента были ранены генерал армии Абдул Раззад, начальник полиции региона и двое американских военнослужащих.

Отмечается, что в момент вооруженного нападения высокопоставленный американский генерал Скотт Миллер проводил в кампусе собрание.