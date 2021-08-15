В Афганистане сотни заключенных сбежали из тюрьмы

Сотни заключенных сбежали из главной тюрьмы столицы афганской провинции Парван, города Чарикара.

Сотни заключенных сбежали из главной тюрьмы столицы афганской провинции Парван, города Чарикара.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Глава местной полиции, бригадный генерал Абдул Рауф Урузгани, сообщил, что заключенные сбежали в связи с халатностью начальника тюрьмы.

Отмечается, что заключенные устроили бунт в тюрьме, после чего были выпущены правительством на свободу.

В тюрьме содержалось около 600 заключенных, в том числе представители радикального движения "Талибан".

При этом отмечается, что после побега силы безопасности открыли огонь.