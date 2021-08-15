О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Афганистане сотни заключенных сбежали из тюрьмы

В Афганистане сотни заключенных сбежали из тюрьмы Сотни заключенных сбежали из главной тюрьмы столицы афганской провинции Парван, города Чарикара.
Другие страны
15 августа 2021 г. 15:33
В Афганистане сотни заключенных сбежали из тюрьмы

Сотни заключенных сбежали из главной тюрьмы столицы афганской провинции Парван, города Чарикара.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Глава местной полиции, бригадный генерал Абдул Рауф Урузгани, сообщил, что заключенные сбежали в связи с халатностью начальника тюрьмы.

Отмечается, что заключенные устроили бунт в тюрьме, после чего были выпущены правительством на свободу.

В тюрьме содержалось около 600 заключенных, в том числе представители радикального движения "Талибан".

При этом отмечается, что после побега силы безопасности открыли огонь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hundreds of inmates flee Afghan prison
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda yüzlərlə məhbus həbsxanadan qaçıb

Самое читаемое

Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
11 августа 2021 г. 13:57
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
10 августа 2021 г. 23:45
В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
14 августа 2021 г. 19:13
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
В бакинском метро женщина упала на рельсы
В бакинском метро женщина упала на рельсы
10 августа 2021 г. 13:42
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
9 августа 2021 г. 17:41
Дипломатический корпус в Туркменистане об азербайджанском дипломате
ФотоДипломатический корпус в Туркменистане об азербайджанском дипломате
9 августа 2021 г. 10:33
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
11 августа 2021 г. 18:00
На освобожденных от оккупации территориях обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих
На освобожденных от оккупации территориях обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих
10 августа 2021 г. 19:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi