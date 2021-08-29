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В Афганистане сообщили о возобновлении спортивных мероприятий

В Афганистане сообщили о возобновлении спортивных мероприятий Представители радикального афганского движения "Талибан" заявили о возобновлении спортивных мероприятий в стране.
Другие страны
29 августа 2021 г. 11:40
В Афганистане сообщили о возобновлении спортивных мероприятий

Представители радикального афганского движения "Талибан" заявили о возобновлении спортивных мероприятий в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал 1TV.

О том, когда именно данное решение вступает в силу, не говорится.

Между тем телеканал проинформировал, что в числе погибших при взрывах у аэропорта Кабула 26 августа были два афганских атлета, выступавших на национальном уровне. Это тхэквондист Мохаммад Джан Султани и ушуист по имени Идрес.

По сведениям индийского телеканала NDTV, двум афганским спортсменам все же удалось прибыть на Паралимпийские игры в Токио. Закия Худадади и Хосей Расули смогли на прошлой неделе прибыть в Японию через Европу. На церемонии открытия Паралимпиады был пронесен флаг Афганистана, но отсутствовали атлеты, которые его представляют.

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Версия на английском языке Taliban announce resumption of sports competition in Afghanistan 
Версия на азербайджанском языке "Taliban" Əfqanıstanda idman yarışlarının yenidən başladığını elan edib

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