О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Афганистане сообщили о ликвидации одного из лидеров Талибана

В Афганистане сообщили о ликвидации одного из лидеров Талибана ВВС Афганистана в результате авиаудара уничтожили одного из главарей террористического движения "Талибан" Азиза-Рахмана ("Азифа").
Другие страны
13 июля 2021 г. 02:57
В Афганистане сообщили о ликвидации одного из лидеров Талибана

ВВС Афганистана в результате авиаудара уничтожили одного из главарей террористического движения "Талибан" Азиза-Рахмана ("Азифа").

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Минобороны страны в Twitter.

Отмечается, что операция прошла в уезде Алингар провинции Лагман.

По данным ведомства, Азиз-Рахман "был причастен к убийствам невинных мирных жителей и множеству действий террористического характера в Лагмане".

Это уже не первое сообщение о ликвидации лидеров талибов. Так, минувшей ночью силы специальной полиции Афганистана уничтожили в провинции Логар главу разведки террористического движения Кари Шагаси.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda “Taliban”ın liderlərindən biri zərərsizləşdirilib

Самое важное

Будут ли применены паспорта COVID-19 в сфере образования?
Будут ли применены паспорта COVID-19 в сфере образования?
12 июля 2021 г. 16:12
В России за сутки выявили свыше 25 тыс. случаев коронавируса
В России за сутки выявили свыше 25 тыс. случаев коронавируса
12 июля 2021 г. 12:56
Сегодня минул год с Товузских боев
Сегодня минул год с Товузских боев
12 июля 2021 г. 00:21
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
11 июля 2021 г. 10:50
Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики
Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики
10 июля 2021 г. 16:54
Эксперт: Азербайджан формируется как ключевое государство на Южном Кавказе
Эксперт: Азербайджан формируется как ключевое государство на Южном Кавказе
10 июля 2021 г. 14:00
Обнаружено тело пропавшего без вести во время Отечественной войны капитана
Обнаружено тело пропавшего без вести во время Отечественной войны капитана
10 июля 2021 г. 13:29
Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником ЕС
Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником ЕС
10 июля 2021 г. 11:14
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13
В Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
ФотоВ Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
9 июля 2021 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi