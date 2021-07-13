В Афганистане сообщили о ликвидации одного из лидеров Талибана

ВВС Афганистана в результате авиаудара уничтожили одного из главарей террористического движения "Талибан" Азиза-Рахмана ("Азифа").

ВВС Афганистана в результате авиаудара уничтожили одного из главарей террористического движения "Талибан" Азиза-Рахмана ("Азифа").

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщило Минобороны страны в Twitter.

Отмечается, что операция прошла в уезде Алингар провинции Лагман.

По данным ведомства, Азиз-Рахман "был причастен к убийствам невинных мирных жителей и множеству действий террористического характера в Лагмане".

Это уже не первое сообщение о ликвидации лидеров талибов. Так, минувшей ночью силы специальной полиции Афганистана уничтожили в провинции Логар главу разведки террористического движения Кари Шагаси.