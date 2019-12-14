В Афганистане солдаты расстреляли своих сослуживцев и ушли к талибам

В провинции Газни в Афганистане этой ночью несколько солдат расстреляли своих сослуживцев и ушли к талибам.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на главу уезда Карабаг.

По его словам, семь солдат на посту "Лион Бозор" в уезде Карабаг убили 25 военных. Они бежали к талибам, забрав с собой имевшееся на посту оружие и боеприпасы.

Между тем, министерство национальной обороны подтвердило гибель девяти солдат.

Как говорится в официальном сообщении пресс-центра министерства, солдаты национальной армии Афганистана (АНА) были убиты талибами в уезде Карабаг провинции Газни вчера вечером. В ведомстве заявили, что расследуют ситуацию и пообещали позже поделиться дополнительной информацией.

Ответственность за нападение взяли на себя талибы, которые утверждают, что убили 32 военных, уничтожили правительственные танки и один автомобиль.