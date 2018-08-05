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    В Афганистане смертник взорвал сотрудников миротворческой миссии НАТО

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Три члена миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" погибли в результате подрыва террориста-смертника на востоке страны, сообщается в пресс-релизе миссии, передает Report со ссылкой на Huriyyet.  

    "Три военнослужащих миссии "Решительная поддержка" погибли в результате подрыва смертника во время патрулирования совместно с афганскими ВС на востоке Афганистана 5 августа", — сообщается в заявлении.

    Также в результате взрыва пострадал еще один военнослужащий миссии, американец, и два солдата армии Афганистана.

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