В Афганистане смертник взорвал сотрудников миротворческой миссии НАТО

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Три члена миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" погибли в результате подрыва террориста-смертника на востоке страны, сообщается в пресс-релизе миссии, передает Report со ссылкой на Huriyyet.

"Три военнослужащих миссии "Решительная поддержка" погибли в результате подрыва смертника во время патрулирования совместно с афганскими ВС на востоке Афганистана 5 августа", — сообщается в заявлении.

Также в результате взрыва пострадал еще один военнослужащий миссии, американец, и два солдата армии Афганистана.