 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Афганистане силы безопасности уничтожили 10 боевиков

    Силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков радикального движения Талибан© Courtesy İmage

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Тахар на севере страны.

    Как передает Report, об этом сoобщил "Синьхуа".

    Как сообщил генерал МВД республики Шир Азиз Камавал, в результате столкновения были уничтожены 10 талибов.

    "Десятки боевиков предприняли попытку атаки на районный центр Даркад (Darqad, около 245 км к северу от Кабула, близ границы с Таджикистаном) в середине ночи. Силовики дали нападавшим отпор, после нескольких часов тяжелых боев удалось уничтожить 10 боевиков, еще девять получили ранения, - отметил сотрудник МВД.

    В ходе атаки ранения получили три сотрудника полиции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi