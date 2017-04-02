В Афганистане силы безопасности уничтожили 10 боевиков

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Тахар на севере страны.

Как передает Report, об этом сoобщил "Синьхуа".

Как сообщил генерал МВД республики Шир Азиз Камавал, в результате столкновения были уничтожены 10 талибов.

"Десятки боевиков предприняли попытку атаки на районный центр Даркад (Darqad, около 245 км к северу от Кабула, близ границы с Таджикистаном) в середине ночи. Силовики дали нападавшим отпор, после нескольких часов тяжелых боев удалось уничтожить 10 боевиков, еще девять получили ранения, - отметил сотрудник МВД.

В ходе атаки ранения получили три сотрудника полиции.