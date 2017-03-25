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    В Афганистане с помощью беспилотника уничтожены 22 боевика ИГИЛ

    Среди погибших числятся два полевых командира террористов

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 22 боевика террористической организации ИГИЛ ликвидированы в результате авиаудара.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, авиаудар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

    Как сообщил агентству Синьхуа официальный представитель провинциального правительства Аттаулла Ходжиани, целью нанесенных в пятницу вечером ударов были укрытия боевиков в районе Мило и Назиан. Среди погибших числятся два полевых командира террористов, известные как Шино и Даз Гуль.

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