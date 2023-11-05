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В Афганистане резко сократили объем выращивания опийного мака

В Афганистане резко сократили объем выращивания опийного мака Объемы выращивания опийного мака в Афганистане упали на 95% после запрета, введенного правительством талибов.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 14:59
В Афганистане резко сократили объем выращивания опийного мака

Объемы выращивания опийного мака в Афганистане упали на 95% после запрета, введенного правительством талибов.

Как передает Report, об этом сообщает Управление ООН по наркотикам и преступности в своем новом отчете.

В апреле 2022 года движение "Талибан" запретило афганцам выращивать мак, пригрозив нарушителям мерами "в соответствии с законами шариата".

"Выращивание опийного мака в Афганистане, по оценкам, упало на 95% после запрета, введенного фактическими властями в апреле 2022 года", - сообщает агентство.

Отмечается, что площадь выращивания опийного мака в Афганистане уменьшилась с 233 тысяч гектар до 10 тысяч гектар в 2023 году. Как следствие, объемы производимого в Афганистане опиума снизились с 6 тысяч тонн в 2022 году до 333 тонн в 2023 году.

В отчете подчеркивается, что практически полная ликвидация опиумного сектора скажется на всей экономике Афганистана с учетом того, что до 2023 года экспорт опиумных продуктов зачастую приносил больше выручки Афганистану, чем весь законный экспорт страны.

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Версия на английском языке ФотоUN: Afghanistan opium poppy supply plummets 95% after Taliban ban

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