 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Афганистане разбился военный вертолет

    Это уже вторая авиакатастрофа в стране с начала года

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ На юге Афганистана в провинции Гильменд разбился вертолет.

    Как сообщает Report, информацию распространило агентство Синьхуа. 

    Отмечается, что о жертвах и пострадавших информации пока нет. 

    По предварительной версии, вертолет принадлежал иностранным военным, участвующим в поддержке операции правительственных сил безопасности против боевиков.

    Отметим, что это уже вторая авиакатастрофа в стране с начала года. Первый раз вертолет разбился 3 января. Вертолет Ми-17 Вооруженных сил Афганистана разбился в восточной провинции Логар. Тогда погибли трое военнослужащих, двое пострадали. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi