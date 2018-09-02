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    В Афганистане разбился военный вертолет, есть жертвы и пострадавшие

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли и трое пострадали в результате крушения военного вертолета на базе афганских ВС в провинции Балх на севере страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Пажвак.

    Как уточняет агентство Khaama Press, крушение произошло в 7.30 по местному времени на территории лагеря "Шахин". По словам представителя 209-го корпуса "Шахин" Мохаммада Ханифы Резайе, вертолет принадлежал иностранной компании и направлялся в провинцию Фарьяб, но упал и загорелся.

    По заявлениям чиновников, причиной крушения стали технические неполадки.

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