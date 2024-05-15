В Афганистане разбился военный вертолет, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб, 12 получили травмы различной степени тяжести в результате крушения военного вертолета радикального движения "Талибан" в афганской провинции Гор в центральной части страны.

По меньшей мере один человек погиб, 12 получили травмы различной степени тяжести в результате крушения военного вертолета радикального движения "Талибан" в афганской провинции Гор в центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель министерства обороны талибов Инаятулла Харазми в соцсети "Х".

По его информации, "вертолет Ми-17 был направлен для извлечения из реки Герируд тел пассажиров автомобиля", недавно упавшего туда. "После завершения миссии у вертолета были обнаружены технические неисправности", и он потерпел крушение во время захода на экстренную посадку, отметил Харазми.

Ранее газета Hasht-e Subh со ссылкой на источники сообщила о крушении вертолета на реке Герируд недалеко от административного центра провинции Гор, города Фирузкух.