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В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет

В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет Индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан.
Другие страны
21 января 2024 г. 11:31
В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет

Индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан.

Как передает Report, об этом сообщают афганские СМИ со ссылкой на местных чиновников.

Представитель департамента информации и культуры провинции Забихулла Амири сказал местному телеканалу Tolo News, что к месту крушения в районе Куран-ва-Мунджан направлена спасательная ​​группа.

Агентство Aamaj News со ссылкой на местные источники сообщило, что борт направлялся в Москву.

По данным Росавиации, на борту самолета Falcon находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Сообщается, что самолет перестал выходить на связь после приближения к границе с Таджикистаном.

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