В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет

Индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан.

Индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан.

Как передает Report , об этом сообщают афганские СМИ со ссылкой на местных чиновников.

Представитель департамента информации и культуры провинции Забихулла Амири сказал местному телеканалу Tolo News, что к месту крушения в районе Куран-ва-Мунджан направлена спасательная ​​группа.

Агентство Aamaj News со ссылкой на местные источники сообщило, что борт направлялся в Москву.

По данным Росавиации, на борту самолета Falcon находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Сообщается, что самолет перестал выходить на связь после приближения к границе с Таджикистаном.