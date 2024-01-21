В Афганистане разбился индийский пассажирский самолет

Индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан.
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Представитель департамента информации и культуры провинции Забихулла Амири сказал местному телеканалу Tolo News, что к месту крушения в районе Куран-ва-Мунджан направлена спасательная группа.
Агентство Aamaj News со ссылкой на местные источники сообщило, что борт направлялся в Москву.
По данным Росавиации, на борту самолета Falcon находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Сообщается, что самолет перестал выходить на связь после приближения к границе с Таджикистаном.