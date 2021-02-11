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В Афганистане пять человек погибли при атаке на автомобили миссии ООН

В Афганистане пять человек погибли при атаке на автомобили миссии ООН Вооруженное нападение на два автомобиля, принадлежащих миссии ООН в Афганистане, совершено в четверг на трассе, соединяющей Кабул и город Джелалабад.
Другие страны
11 февраля 2021 г. 19:24
В Афганистане пять человек погибли при атаке на автомобили миссии ООН

Вооруженное нападение на два автомобиля, принадлежащих миссии ООН в Афганистане, совершено в четверг на трассе, соединяющей Кабул и город Джелалабад.

Как передает Report, об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники в местной полиции.

По их информации, водитель одной из машин был убит, управляемое им транспортное средство упало в реку. В результате инцидента, согласно последним данным, погибли пять человек.

Телеканал не уточняет, кем являлись погибшие - сотрудниками ООН или охранниками при миссии.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda BMT avtomobillərinə hücum olub, ölənlər var

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