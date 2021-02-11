В Афганистане пять человек погибли при атаке на автомобили миссии ООН

Вооруженное нападение на два автомобиля, принадлежащих миссии ООН в Афганистане, совершено в четверг на трассе, соединяющей Кабул и город Джелалабад.

Вооруженное нападение на два автомобиля, принадлежащих миссии ООН в Афганистане, совершено в четверг на трассе, соединяющей Кабул и город Джелалабад.

Как передает Report, об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники в местной полиции.

По их информации, водитель одной из машин был убит, управляемое им транспортное средство упало в реку. В результате инцидента, согласно последним данным, погибли пять человек.

Телеканал не уточняет, кем являлись погибшие - сотрудниками ООН или охранниками при миссии.