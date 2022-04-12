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В Афганистане протестующие подожгли здание консульства Ирана

В Афганистане протестующие подожгли здание консульства Ирана Протестующие против плохого отношения к гражданам Афганистана в Иране подожгли двери здания иранского консульства в афганском городе Герат, демонстрации также прошли и в других городах.
Другие страны
12 апреля 2022 г. 02:14
В Афганистане протестующие подожгли здание консульства Ирана

Протестующие против плохого отношения к гражданам Афганистана в Иране подожгли двери здания иранского консульства в афганском городе Герат, демонстрации также прошли и в других городах.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, местные службы безопасности сообщили о задержании нескольких демонстрантов.

Акции протеста также прошли в столице страны Кабуле и городе Хост.

Протестующие у иранского посольства в Кабуле призывали Иран прекратить принудительную депортацию афганцев, а также насилие в отношении афганских граждан в Иране, сообщает телеканал Tolo News. Они выразили недовольство появившимися в соцсетях видео с якобы издевательствами над афганцами в Иране.

Однако, как отмечает телеканал, посольство Ирана назвало эти видео попыткой ряда лиц ухудшить отношения между Кабулом и Тегераном, а также народами двух стран.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda etirazçılar İran konsulluğunun binasında yanğın törədiblər

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