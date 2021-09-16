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В Афганистане прошло первое заседание сформированного "Талибаном" временного правительства

В Афганистане прошло первое заседание сформированного "Талибаном" временного правительства Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" провело первое заседание сформированного им временного кабинета министров страны.
Другие страны
16 сентября 2021 г. 18:30
В Афганистане прошло первое заседание сформированного Талибаном временного правительства

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" провело первое заседание сформированного им временного кабинета министров страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на совещании под председательством главы временного правительства муллы Мохаммада Хасана Ахунда обсуждалась политическая и экономическая ситуация в стране. Помимо этого, профильным ведомствам было дано распоряжение усилить контроль за безопасностью в Афганистане, особенно в Кабуле.

Вместе с тем участники заседания обратили внимание на необходимость принятия неотложных экономических мер во избежание ухудшения финансового кризиса в стране.

Кроме того, члены кабмина подчеркнули важность оказания помощи жителям северной провинции Панджшер, где ранее был организован Фронт национального сопротивления для противостояния "Талибану". Участники заседания приняли решение об отправке в этот регион гуманитарной помощи, а также сняли запрет для представителей СМИ на освещение ситуации в провинции.

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