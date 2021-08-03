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В Афганистане прокомментировали вопрос охраны аэропорта в Кабуле со стороны Турции

В Афганистане прокомментировали вопрос охраны аэропорта в Кабуле со стороны Турции «Афганское правительство будет обеспечивать реальную безопасность аэропорта Кабула, а небольшая группа турецких солдат будет охранять турецких специалистов в сфере воздушного трафика, коммуникаций и пожарной безопасности, работающих в аэропорту».
Другие страны
3 августа 2021 г. 08:54
В Афганистане прокомментировали вопрос охраны аэропорта в Кабуле со стороны Турции
Мохаммад Ханиф Атмар

«Афганское правительство будет обеспечивать реальную безопасность аэропорта Кабула, а небольшая группа турецких солдат будет охранять турецких специалистов в сфере воздушного трафика, коммуникаций и пожарной безопасности, работающих в аэропорту».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар в интервью газете "Известия".

"Давайте я проясню. Турецкое правительство не собирается обеспечивать безопасность аэропорта в Кабуле. Они предоставляют важные услуги, например, в сфере воздушного трафика, коммуникаций, пожарной безопасности. Внутри аэропорта будут их солдаты - небольшая группа людей для собственной охраны. Но реальную безопасность - как внутри, так и снаружи аэропорта - будет обеспечивать правительство Афганистана", - сказал Атмар.

Комментируя вопрос о том, что инициатива Анкары была согласована с Вашингтоном, но без консультаций с администрацией афганского президента Ашрафа Гани, министр указал, что "Турция все-таки сначала подняла этот вопрос перед Афганистаном и на самом деле страны достигли консенсуса", и лишь потом тему вынесли на обсуждение с НАТО и США. "И мой коллега в Турции - мой друг Мевлют Чавушоглу - пару недель назад заявлял, что правительство Афганистана приглашает Турцию для выполнения этой важной международной стандартной операции в аэропорту", - добавил глава МИД Афганистана.

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Версия на английском языке Afghan FM talks on Kabul airport’s protection by Turkey

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