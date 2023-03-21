Землетрясение в Афганистане ощущалось и в Пакистане, есть разрушения

Мощное землетрясение в Афганистане ощущалось и в Пакистане.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Отметим, что сегодня в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентр землетрясения находился в 195 км к востоку от города Кундуз с населением более 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 194 км.
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 7,8.
Как передает
Землетрясение ощущалось в южных городах Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.
В центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана отметили, что сила подземных толчков в Термезе составила 6, в Ташкенте - 5 баллов.
По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 561 км в юго-восточном направлении от Ташкента на территории Афганистана на глубине 220 км.
Данных о жертвах нет.