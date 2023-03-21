О нас

Землетрясение в Афганистане ощущалось и в Пакистане, есть разрушения

Землетрясение в Афганистане ощущалось и в Пакистане, есть разрушения В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 7,8.
Другие страны
21 марта 2023 г. 22:59
Землетрясение в Афганистане ощущалось и в Пакистане, есть разрушения

Мощное землетрясение в Афганистане ощущалось и в Пакистане.

Report сообщает со ссылкой на местные СМИ, подземные толчки вызвали разрушения.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Отметим, что сегодня в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентр землетрясения находился в 195 км к востоку от города Кундуз с населением более 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 194 км.

22:24

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 7,8.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

Землетрясение ощущалось в южных городах Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

В центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана отметили, что сила подземных толчков в Термезе составила 6, в Ташкенте - 5 баллов.

По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 561 км в юго-восточном направлении от Ташкента на территории Афганистана на глубине 220 км.

Данных о жертвах нет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоƏfqanıstandakı zəlzələ Pakistanda da hiss olunub, dağıntılar var - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi