В Афганистане произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано в Афганистане.
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Эпицентр располагался на расстоянии 31 км к северо-западу от города Герат, в котором проживают около 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Сообщения о пострадавших и жертвах пока не поступали.
Позднее Центр сообщил о еще одном толчке, предположительно афтершоке, магнитудой 5 в трех километрах от места предыдущего землетрясения.
Напомним, что 7 октября вблизи Герата произошло землетрясение, магнитуда которого также составила 6,3. По последним данным, в результате подземных толчков погибли 2,5 тыс. человек, десятки тысяч остались без крова.