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В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,4 с последующим афтершоком

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,4 с последующим афтершоком Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано на западе Афганистана.
Другие страны
15 октября 2023 г. 08:19
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,4 с последующим афтершоком

Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано на западе Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 36 км к северу от города Герат, в котором проживают около 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Спустя 20 минут после первого толчка был зафиксирован афтершок магнитудой 5,6. Его очаг также залегал на глубине 10 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, что 7 октября вблизи Герата произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,3. По последним данным, в результате подземных толчков погибли 2,5 тыс. человек, десятки тысяч остались без крова.

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