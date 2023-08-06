В Афганистане произошло второе за сутки землетрясение

Второе землетрясение в Афганистане за последние 24 часа, на этот раз магнитудой 6,6, было зафиксировано сейсмическими станциями в Казахстане в субботу вечером.

Второе землетрясение в Афганистане за последние 24 часа, на этот раз магнитудой 6,6, было зафиксировано сейсмическими станциями в Казахстане в субботу вечером.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении сети сейсмических станций "СОМЭ" МЧС Казахстана.

По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 851 км к юго-западу от Алма-Аты на территории Афганистана. Очаг залегал на глубине 35 км.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,7 в районе горной системы Гиндукуш в Афганистане.

По данным, эпицентр стихии находился в 176 км к востоку от города Кундуз, где проживают около 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 190 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.