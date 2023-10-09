О нас

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,7 Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории Афганистана.
Другие страны
9 октября 2023 г. 15:08
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

"9 октября в 14:46 по местному времени в Афганистане произошло землетрясение. Глубина подземных толчков составила 55 км, магнитуда - 4,7. Расстояние от эпицентра до Ташкента 1 005 км в юго-западном направлении", - говорится в сообщении.

О жертвах и разрушениях информация не поступала.

Отметим, 7 октября на западе Афганистана произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,2, в результате которого около 10 тыс. афганцев остались без крова.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Начался очередной визит миссии ООН в Карабах
ВидеоНачался очередной визит миссии ООН в Карабах
9 октября 2023 г. 10:51
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией проекты имеют большое значение не только для Южного Кавказа, но и Евразийского континента
8 октября 2023 г. 15:58
Президент: Проект коридора зеленой энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров
Президент: Проект коридора "зеленой" энергии усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров
8 октября 2023 г. 15:55
Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии
Президент Ильхам Алиев: Мы с большим удовольствием можем участвовать в создании новых инфраструктурных проектов и в Грузии
8 октября 2023 г. 15:38
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией совместные проекты служат энергетической и транспортной безопасности многих стран
Президент: Реализуемые Азербайджаном и Грузией совместные проекты служат энергетической и транспортной безопасности многих стран
8 октября 2023 г. 15:33
Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация
Если между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор, то на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация
8 октября 2023 г. 15:14
Президент Азербайджана: Настало время установления мира на Южном Кавказе
Президент Азербайджана: Настало время установления мира на Южном Кавказе
8 октября 2023 г. 14:46
Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
8 октября 2023 г. 00:09
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
7 октября 2023 г. 22:46
В Тертере два человека подорвались на минах, ведется расследование
В Тертере два человека подорвались на минах, ведется расследование
6 октября 2023 г. 21:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi