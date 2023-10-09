В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории Афганистана.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

"9 октября в 14:46 по местному времени в Афганистане произошло землетрясение. Глубина подземных толчков составила 55 км, магнитуда - 4,7. Расстояние от эпицентра до Ташкента 1 005 км в юго-западном направлении", - говорится в сообщении.

О жертвах и разрушениях информация не поступала.

Отметим, 7 октября на западе Афганистана произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,2, в результате которого около 10 тыс. афганцев остались без крова.