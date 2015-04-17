​В Афганистане произошло столкновение: 7 погибших

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В результате столкновения, произошедшего в северо-восточной афганской провинции Бадахшан между силами безопасности и талибами, погибли 7 человек.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, представитель администрации губернатора Бадахшана Ахмад Навид Фурутен сообщил, что после нападения боевиков на полицейский участок в районе Юмал уезда Вардудж произошло столкновение.

В ходе столкновения были убиты 3 боевика, погибли четверо полицейских, после прибытия в регион подкрепления талибы отступили, сообщил Фурутен.

Тем временем, представитель талибов Забиуллах Муджахид сообщил, что в ходе столкновений погибли 6 полицейских, в том числе один командир, захвачено большое количество оружия и боеприпасов.