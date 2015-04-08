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    ​В Афганистане произошло наводнение

    Жертвами наводнения в Афганистане стали шесть человек

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли в результате наводнения в провинции Баглан на севере Афганистана. Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Anadolu", об этом заявил  представитель Управления полиции Баглана Джавид Башарат.

    В результате наводнений большое число людей получили ранения, некоторых граждан унесло потоком воды, поисково-спасательные работы продолжаются беспрерывно.

    Мухаммад Насир Коздаг, глава Управления по борьбе со стихийными бедствиями сообщил, что сотни домов остались под водой.

    В регион доставлены предметы первой помощи.

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