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    ​В Афганистане произошел взрыв, шесть человек погибли

    Теракт произошел в районе Сеягерд около местной школы

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в афганской провинции Парван в центральной части страны, шесть человек погибли, более 15 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Инцидент произошел около 9.30 по местному времени в районе Сеягерд. Как заявил глава района Саед Седикки, взрыв произошел около местной школы. По данным медиков, среди погибших и раненых есть женщины и дети. Также сообщается о гибели одного полицейского.

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