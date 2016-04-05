​В Афганистане произошел взрыв, шесть человек погибли

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в афганской провинции Парван в центральной части страны, шесть человек погибли, более 15 получили ранения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел около 9.30 по местному времени в районе Сеягерд. Как заявил глава района Саед Седикки, взрыв произошел около местной школы. По данным медиков, среди погибших и раненых есть женщины и дети. Также сообщается о гибели одного полицейского.