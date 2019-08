​В Афганистане произошёл взрыв у консульства Пакистана

В городе Джелалабад на востоке Афганистана произошёл взрыв вблизи генерального консульства Пакистана.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом написал официальный представитель МИД Пакистана Мухаммед Фейсал в своём Twitter.

"Никто из сотрудников консульства Пакистана не пострадал. По предварительной информации, ранен полицейский и двое посетителей", - сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что сотрудники консульства поддерживают контакт с властями Афганистана для укрепления безопасности объекта и сотрудников дипмиссии.

IED exploded outside holding area of our Consulate General in Jalalabad. All Pakistani staff are safe. One policeman and two applicants are reportedly wounded. We are in contact with Afghan authorities to ensure strengthened security for Consulate General’s premises and personnel