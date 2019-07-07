В Афганистане произошёл взрыв, не менее 12 человек погибли - ФОТО

Смертник подорвал грузовик со взрывчаткой в афганском городе Газни.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство Pajhwok, по меньшей мере 12 человек погибли и 43 пострадали.

Согласно информации, среди погибших восемь полицейских и четверо гражданских жителей.

Телеканал Tolo News сообщает, что атака была совершена на офис национального управления безопасности утром в воскресенье, 7 июля. Террорист-смертник подорвал грузовик с взрывчаткой. Движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.