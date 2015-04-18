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    Жертвами терактов в Афганистане за сутки стали 35 человек

    Ответственность за совершение двойного теракта взяло на себя отделение экстремистской группировки ИГ в Афганистане

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В провинции Нангархар на востоке Афганистана прогремел третий по счету за субботу мощный взрыв - в районе Бехсуд взлетел на воздух легковой автомобиль. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в местной полиции. 

    Сообщается, что в результате теракта пострадали два человека. Детали инцидента и возможное число жертв уточняются. 

    Ранее в субботу 33 человека и более 100 получили ранения в результате двойного теракта в городе Джелалабад.

    Ответственность за совершение двойного теракта взяло на себя отделение экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане. 

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