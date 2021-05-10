В Афганистане прогремели еще два взрыва

В восточной провинции Парван взорвался автобус, погибли по меньшей мере два человека, через некоторое время взрыв произошел на военной базе в городе Фарах

По меньшей мере два мирных жителя погибли, еще девять пострадали в результате подрыва автобуса в восточной афганской провинции Парван. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал 1TV.

По его данным, инцидент произошел в районе Джабаль Сарадж. Сведений о состоянии пострадавших телеканал не приводит.

Также заминированный автомобиль взорвался на окраине города Фарах, административного центра одноименной провинции. По меньшей мере двое военнослужащих афганской армии погибли, еще пятеро получили ранения.

По сведениям канала, взрыв произошел на базе. Данных о состоянии пострадавших солдат пока нет.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 16 человек погибли, еще 41 получил ранения в результате подрыва автобуса в южной афганской провинции Забуль.