В Афганистане прогремел второй за день взрыв - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в Афганской столице Кабуле, в результате погибли по меньшей мере два человека, еще шесть получили ранения, передает Report со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данным телеканала, сегодня днем взрывное устройство сработало на одном из базаров Кабула. В результате взрыва сильно повреждены три автомобиля.

Часть очевидцев сообщают, что сработала взрывчатка, установленная на мотоцикле, другая часть утверждает, что взорвались газовые баллоны.

*** 14:35

Взрыв прогремел в мечети в провинции Нангархар на востоке Афганистана, один человек погиб и восемь получили ранения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел во время пятничной молитвы.

Представитель губернатора провинции Нангархар Атаулла Хогияни подтвердил факт взрыва. Среди жертв - имам мечети и мирные жители.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.