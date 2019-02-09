В Афганистане профессор завербовал в ИГИЛ несколько сотен студентов - ВИДЕО

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Преподаватель в одном из университетов Кабула был задержан афганскими разведслужбами по обвинению в вербовке студентов в ряды террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Национальный директорат безопасности (NDS) страны.

"Спецслужбы Национального директората безопасности провели операцию по задержанию ответственного за вербовку в террористическую группировку ИГИЛ в пятом районе Кабула. Имам мечети Шейха Мохаммада Роухани и профессор университета Абу Абдулла Метавакил вербовал молодых людей в ИГИЛ, - говорится в заявлении разведки Афганистана на официальной странице в Facebook.

По данным разведки, на счету Метавакила сотни завербованных студентов, которые были отправлены в подразделения ИГИЛ в провинции Нангархар.

Разведслужбам удалось задержать 16 студентов профессора за террористическую и антиправительственную деятельность.