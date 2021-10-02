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В Афганистане приостановили работу более ста предприятий

В Афганистане приостановили работу более ста предприятий За последние 2 месяца в провинции Герат на северо-западе Афганистана более 100 предприятий приостановили свою работу,
Другие страны
2 октября 2021 г. 18:27

За последние 2 месяца в провинции Герат на северо-западе Афганистана более 100 предприятий приостановили свою работу,

Как передает Report со ссылкой на Tolo News, об этом сообщили чиновники из палаты промышленности и горного дела страны.

По их словам, причиной сокращения числа фабрик в Герате стали нехватка сырья, рынков сбыта и экономические трудности, с которыми столкнулась страна. При этом представители госаппарата в провинции заявили телеканалу, что уже увеличили пошлины на импортные товары, чтобы создать более благоприятные рыночные условия для продукции отечественного производства.

По мнению экспертов, если проблемы, с которыми сталкиваются собственники предприятий, инвесторы, не будут решены в срочном порядке, наступит экономический кризис, добавляет канал.

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