В Афганистане при взрыве в доме священнослужителя погибли двое детей

По меньшей мере двое детей погибли в результате взрыва, который произошел во вторник в провинции Хост, расположенной на востоке страны.

По меньшей мере двое детей погибли в результате взрыва, который произошел во вторник в провинции Хост, расположенной на востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TOLOnews.

По данным местных источников, еще не менее двух детей пострадали, подробности об их состоянии не приводятся. Взрыв произошел в доме священнослужителя, который является имамом в местной мечети. Причины инцидента выясняются.

Представители местной администрации, назначенные движением "Талибан", пока не прокомментировали эту информацию.