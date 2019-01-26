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    В Афганистане при взрыве на волейбольной площадке погибли четыре человека, 20 ранены

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли и еще 20 пострадали в результате взрыва на волейбольной площадке в северо-восточной провинции Баглан в Афганистане, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Причина произошедшего устанавливается. Взрыв произошел на территории, контролируемой радикальным движением "Талибан". 

    На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв.

    В то же время телеканал 1TVnews со ссылкой на заявление 209 корпуса ВС страны сообщает, что жертвами взрыва стали четверо талибов, в том числе один из ключевых командиров движения в этом округе. Согласно заявлению, пострадали пять боевиков и шесть гражданских лиц.

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