В Афганистане при взрыве на волейбольной площадке погибли четыре человека, 20 ранены

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли и еще 20 пострадали в результате взрыва на волейбольной площадке в северо-восточной провинции Баглан в Афганистане, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Причина произошедшего устанавливается. Взрыв произошел на территории, контролируемой радикальным движением "Талибан".

На данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв.

В то же время телеканал 1TVnews со ссылкой на заявление 209 корпуса ВС страны сообщает, что жертвами взрыва стали четверо талибов, в том числе один из ключевых командиров движения в этом округе. Согласно заявлению, пострадали пять боевиков и шесть гражданских лиц.