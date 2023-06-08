В Афганистане при взрыве на похоронах замгубернатора Бадахшана погибли 16 человек

В результате взрыва в афганской провинции Бадахшан (северо-восток страны) погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе полевой командир "Талибана".

В результате взрыва в афганской провинции Бадахшан (северо-восток страны) погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе полевой командир "Талибана".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило афганское издание Hasht-e Subh.

Сообщается, что число погибших не является окончательным, поскольку машины скорой помощи продолжают доставлять в медучреждение погибших и раненых.

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Взрыв произошел в четверг в афганской провинции Бадахшан (северо-восток страны) во время похорон заместителя губернатора, также погибшего в результате взрыва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на местные источники.

По их данным, взрыв прогремел в мечети в административном центре провинции, городе Файзабаде, во время церемонии похорон заместителя губернатора провинции, который стал жертвой взрыва во вторник. Представитель местной администрации, назначенный сторонниками движения "Талибан", в беседе с телеканалом подтвердил сам факт взрыва, однако информации о жертвах не привел.

Источники афганского издания Hasht-e Subh также сообщают, что после инцидента в городе вспыхнули вооруженные столкновения, которые продолжаются до сих пор.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в силах безопасности утверждает, что в результате взрыва есть убитые и раненые, но их точное число пока неизвестно.

Во вторник заместитель губернатора афганской провинции Бадахшан на северо-востоке страны погиб при подрыве автомобиля, в котором он находился. Атаку произвел террорист-смертник. В результате нападения погиб еще один человек, шестеро получили ранения.