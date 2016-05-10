​В Афганистане при взрыве автомобиля со смертником погибли 10 человек

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Террорист-смертник подорвал автомобиль в провинции Нангархар на востоке Афганистана, в результате чего по меньшей мере десять человек погибли, 23 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление властей провинции.

Боевик привел в действие взрывное устройство, установленное в автомобиле, неподалеку от дома проправительственного лидера Малика Дехкана в округе Назьян около 17.30 по местному времени. Среди погибших были двое детей.

По информации агентства, Дехкан, который также является лидером местной группы ополченцев, был ранен в результате нападения.

На настоящий момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.