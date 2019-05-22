В Афганистане при взрыве погибли трое, 10 пострадали

Три человека, включая полицейских, погибли и 10 пострадали при взрыве в афганской провинции Газни, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в одноименном административном центре провинции. Взрывное устройство находилось в армейском внедорожнике Humvee.

Местные СМИ со ссылкой на источники в силах безопасности сообщают, что полицейские выпустили ракету по автомобилю, в котором находился террорист-смертник после того, как он отказался остановиться.

Источник в полиции указал, что в результате взрыва погибли два полицейских и один мирный житель. Среди пострадавших - пять сотрудников правоохранительных органов.