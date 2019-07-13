В Афганистане при взрыве один полицейский погиб, двое пострадали

Один сотрудник полиции погиб, двое получили ранения в результате взрыва в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает Report со ссылкой на афганское агентство "Пажвак".По данным агентства, магнитная мина взорвалась в городе Джелалабад.Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Афганистане при взрыве один полицейский погиб, двое пострадалиВ Афганистане при взрыве один полицейский погиб, двое пострадали
https://report.az/storage/news/67c26e74ae2388439fa19f3fd62643f6/d0ef73da-3e2b-49c6-bde1-c39f85dbbe50_292.jpg
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Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости