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В Афганистане при взрыве один полицейский погиб, двое пострадали

В Афганистане при взрыве один полицейский погиб, двое пострадали

Один сотрудник полиции погиб, двое получили ранения в результате взрыва в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает Report со ссылкой на афганское агентство "Пажвак".

По данным агентства, магнитная мина взорвалась в городе Джелалабад.Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
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