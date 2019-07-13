В Афганистане при взрыве один полицейский погиб, двое пострадали

Один сотрудник полиции погиб, двое получили ранения в результате взрыва в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает Report со ссылкой на афганское агентство "Пажвак".

По данным агентства, магнитная мина взорвалась в городе Джелалабад.Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.