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    ​В Афганистане при столкновениях боевиков ИГИЛ и "Талибана" погибли 11 человек

    Первый теракт произошел в столице провинции Забуль

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В афганских провинциях Забуль и Кандагар 11 человек погибли из-за действий террористических группировок, предположительно при столкновениях боевиков "Талибана" со сторонниками "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

    Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

    Первый теракт произошел в столице провинции Забуль. Грузовик со смертником протаранил ворота местного совета, погибли 5 человек, ранены более 60.

    Позже бомба взорвалась рядом с дорогой в Кандагаре, убив шестерых.

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