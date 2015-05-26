​В Афганистане при столкновениях боевиков ИГИЛ и "Талибана" погибли 11 человек

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В афганских провинциях Забуль и Кандагар 11 человек погибли из-за действий террористических группировок, предположительно при столкновениях боевиков "Талибана" со сторонниками "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

Первый теракт произошел в столице провинции Забуль. Грузовик со смертником протаранил ворота местного совета, погибли 5 человек, ранены более 60.

Позже бомба взорвалась рядом с дорогой в Кандагаре, убив шестерых.