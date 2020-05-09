В Афганистане четыре человека погибли во время протестов

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По меньшей мере четыре мирных жителя погибли в результате столкновений с силовиками во время протестов в афганской провинции Гор.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал Tolo News.

Протестующие выступали против несправедливого распределения продовольственной помощи во время пандемии коронавируса.

"Смерть наших четырех соотечественников в городе Фирузкох провинции Гор во время раздачи еды повергла в шок... Я хочу заверить граждан, что никого не исключат из списка (на раздачу еды - ред.), и мы окажем поддержку каждому жителю страны, кто в экономическом плане пострадал от коронавируса", - цитирует телеканал заявление первого вице-президента страны Амруллы Салеха.

При этом представитель МВД страны Тарик Ариан заявил, что в ходе столкновений погибли двое полицейских и еще 10 получили ранения. По его словам, несколько "невменяемых людей с оружием" открыли огонь по силовикам. Он добавил, что помимо четырех погибших среди мирных жителей, полиция насчитывает еще девять пострадавших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.