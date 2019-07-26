В Афганистане при нападении талибов погибли трое полицейских

Трое сотрудников службы безопасности Афганистана погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на полицейский участок на юго-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление местной полиции.

Отмечается, что инцидент произошел этой ночью в провинции Газни. По данным полиции, среди погибших - исполняющий обязанности начальника полиции района Хогьяни. Также в результате нападения пострадали пять полицейских.